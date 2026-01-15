إعلان

يوم ثلاثاء.. "البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر شعبان 1447هـ

كتب : محمد نصار

06:49 م 15/01/2026

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر شعبان 1447ه

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ، الموافق 18/1/2026 (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد، في بيان، قبل قليل: يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

وتابع: يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، وفي محافظات مصر بمدد تتراوح بين (19- 24 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (8 - 31 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الإثنين 19/1/2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وغرة شهر شعبان 1447هـ، فلكيًا يوم الثلاثاء 20/1/2026.

المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد غرة شهر شعبان 1447هـ هلال شهر شعبان

