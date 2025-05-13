بالصور- تدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي على نظام البوكليت بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

دشنت إدارة بنها التعليمية تجربة تدريبية فريدة من نوعها لأول مرة على مستوى محافظة القليوبية، حيث بدأت تنظيم جلسات التدريب لطلاب الصف الثالث الإعدادي على نظام البوكليت الجديد والمقرر تطبيقها خلال امتحانات الشهادة الاعدادية التي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

تأتي التدريبات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة طلاب المرحلة الإعدادية تحت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

و مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وإشراف أحمد زكي البنهاوي مدير إدارة بنها التعليمية.

أقيمت الفاعليات بمدرسة ناصر الإعدادية بمتابعة عبد الرحمن فؤاد مدير المرحلة الإعدادية بالإدارة، وبحضور إيمان الجوهري مديرة المدرسة وسط تفاعل كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي.

أوضح احمد زكي البنهاوي مدير إدارة بنها التعليمية أن هذا التدريب سيتم تعميمه على مستوى جميع مدارس إدارة بنها والمديرية والإدارات التعليمية، تأكيدًا على جاهزية الطلاب للتعامل مع النظام الجديد المقرر تطبيقه في امتحانات نهاية العام الجاري في امتحانات الشهادة الإعدادية.

أوضح البنهاوي أن نظام البوكليت هو أسلوب جديد في الامتحانات أقرّته وزارة التربية والتعليم، بهدف الحد من الغش داخل اللجان، حيث يتم دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة داخل كراسة واحدة، دون أي تغيير في طبيعة أو نمط الأسئلة، مع الحفاظ على مواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

اشارالبنهاوي أنه ثبت نجاح هذا النظام في تقليص محاولات الغش، سواء داخل اللجان أو خارجها، كما ساهم في الحد من تسريب الامتحانات وتصويرها، وحقق نتائج ملموسة في امتحانات الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية.

أكد مدير إدارة بنها التعليمية أن هذا التدريب يُعد خطوة استباقية مهمة نحو إعداد الطلاب وتأهيلهم بشكل عملي للتعامل مع هذا النظام، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويعكس التزام الإدارة برؤية الوزارة في تطوير نظم التقويم والامتحانات.