"بتلو" وكبدة فاسدة.. ضبط ربع طن لحوم بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

10:22 م 19/01/2026 تعديل في 10:22 م
  لحم مفروم فاسد
  • عرض 7 صورة
    لحم مفروم فاسد
  كبده فاسدة
    كبده فاسدة
  • عرض 7 صورة
    ضبط لحوم وكبده فاسدة
  • عرض 7 صورة
    ذبح انثى بقرية خارج المجزر
  • عرض 7 صورة
    هنك ضاني وبقرى غير صالح للاستهلاك
  • عرض 7 صورة
    لحم مفروم غير صالحة للاستهلاك

السويس - حسام الدين أحمد:

شنت مديرية الطب البيطري بالسويس، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تفتيشية مكبرة على المطاعم ومحال بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط نحو ربع طن من اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج المجازر، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 160 كجم من لحوم أنثى بقرية صغيرة السن "بتلو" مذبوحة خارج المجازر المعتمدة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط 85 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم والكبدة المجمدة والأحشاء التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قادت الحملة الدكتورة دينا أحمد أبو الحسن، مدير مديرية الطب البيطري، بمشاركة الدكتورة داليا فرغلي أحمد، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتور أيمن محمد علي، والدكتور أيمن جودة، وقوة من مباحث ومديرية التموين.

وحررت مباحث التموين 3 محاضر بالمخالفات المضبوطة، وجرى إحالة الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لمنع تكرار تلك المخالفات الجسيمة المضرة بصحة المستهلكين.

