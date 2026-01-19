أسرار الفراعنة.. معرض "مكتشفات الآثاريين" بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، معرض مكتشفات الآثاريين المصريين بمتحف سوهاج القومي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين الذي يوافق 14 يناير من كل عام.

جاء ذلك بحضور علاء القاضي، مدير عام المتحف، والدكتور فهيم فتحي إبراهيم، عميد كلية الآثار بجامعة سوهاج، والدكتور هشام فهيد، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام آثار مصر العليا سابقًا، والدكتور جمال حداد، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، ولفيف من المهتمين بالشأن الأثري.

هنأ المحافظ الآثاريين بعيدهم، مشيدًا بدورهم الوطني وجهودهم المخلصة في اكتشاف وصون التراث الحضاري الذي يمثل أحد أهم ركائز الهوية الوطنية ومصادر القوة الناعمة، ويربط بين الحاضر والماضي عبر مكتشفات تذهل العالم.

كنوز مكتشفة

تفقد "سراج" المعرض واستمع إلى شرح تفصيلي عن القطع الأثرية المعروضة ومكتشفيها من العاملين ضمن بعثات المجلس الأعلى للآثار، كما تفقد قاعات العرض الدائم، مؤكدًا أهمية مقتنيات المتحف التي توثق مختلف العصور التاريخية للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تطوير وإثراء العرض المتحفي والتجديد الدائم لمحتوياته لعرض أكبر قدر من الآثار للزائرين، مطالبًا بوضع رؤية شاملة تعزز مكانة سوهاج على الخريطة السياحية بما يتناسب مع ما تزخر به من آثار فريدة.

خطة تطوير

وجه المحافظ بضرورة إعداد مقترح متكامل لتطوير وإبراز أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، خاصة الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية والرومانية، تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية وإدخاله حيز التنفيذ لتنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي.