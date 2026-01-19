إعلان

"معاهد قرآنية حية".. إحياء منهج التلقي بمساجد الوادي الجديد

كتب : مصراوي

10:54 م 19/01/2026

مبادرة مقاريء الاعضاء بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ مبادرة "مقارئ الأعضاء" بمساجدها، وذلك في إطار الرؤية الدعوية الشاملة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للارتقاء بمستوى التلاوة وضبط الأداء القرآني للأئمة والخطباء.

وأكد الشيخ رمضان يوسف، مدير عام المديرية، التركيز خلال المبادرة على جودة الأداء الصوتي وإتقان مخارج الحروف وتطبيق أحكام التجويد والترتيل تطبيقًا عمليًا دقيقًا، لتحويل المقارئ إلى معاهد قرآنية حية تصقل مهارات الأعضاء.

وتهدف المبادرة لتعميق فهم علوم القراءة وضمان تقديم رسالة منضبطة تليق بقدسية كتاب الله، في ظل التزام تام من المشاركين بالتعليمات الفنية والإدارية لإخراج الجلسات في أبهى صورة تعكس وجه المديرية المشرق.

أشار "يوسف" إلى أن هذه الأنشطة تأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لجعل المساجد مراكز إشعاع تنويري وتعزيز الروابط بين الأئمة، وتمكين الدعاة من نشر الهدي القرآني الصحيح والارتقاء بمهاراتهم في الحفظ والفهم.

وأوضح مدير الأوقاف أن هذه المقارئ ليست مجرد حلقات للتلاوة، بل هي "ميدان عملي" يجمع بين الجانبين التعليمي والروحاني لتدقيق المخارج وإحكام القواعد، مما يسهم في تخريج جيل من القراء والدعاة المتقنين لخدمة بيوت الله.

