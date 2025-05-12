"احمِ نفسك من حرارة أسوان القاتلة".. نصائح رئيس قسم الصدر لتجنب ضربات الشمس -فيديو وصور

أسوان – إيهاب عمران:

حذر الدكتور شاذلي بغدادي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب بجامعة أسوان، المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، من خطورة التعرض لضربات الشمس والأمراض الصدرية والحساسية.

وأوضح أن الإجهاد الحراري، الناتج عن التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، يعد من أخطر هذه الأمراض، وقد يتطور إلى ضربة شمس، مصحوبًا بأعراض مثل ارتفاع الحرارة وفقدان السوائل واضطراب الوعي والإغماء والقيء والمغص.

وقدم الدكتور بغدادي مجموعة من النصائح للوقاية، شملت تجنب التعرض المباشر للشمس والحرارة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والبيضاء، واستخدام المظلات وأغطية الرأس، كما نصح بتعويض الأملاح التي يفقدها الجسم مع العرق.

وفي ختام حديثه، أكد على ضرورة المسارعة إلى أقرب مستشفى حميات أو جامعي عند الشعور بأي من أعراض ضربة الشمس، مشددًا على أهمية الوقاية كخط الدفاع الأول.