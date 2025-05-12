إعلان

"احمِ نفسك من حرارة أسوان القاتلة".. نصائح رئيس قسم الصدر لتجنب ضربات الشمس -فيديو وصور

02:44 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مستشفي الباطني التخصصي
  • عرض 5 صورة
    مستشفي الباطني التخصصي
  • عرض 5 صورة
    مستشفي الباطني التخصصي
  • عرض 5 صورة
    شاذلي بغدادي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

حذر الدكتور شاذلي بغدادي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب بجامعة أسوان، المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، من خطورة التعرض لضربات الشمس والأمراض الصدرية والحساسية.

وأوضح أن الإجهاد الحراري، الناتج عن التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، يعد من أخطر هذه الأمراض، وقد يتطور إلى ضربة شمس، مصحوبًا بأعراض مثل ارتفاع الحرارة وفقدان السوائل واضطراب الوعي والإغماء والقيء والمغص.

وقدم الدكتور بغدادي مجموعة من النصائح للوقاية، شملت تجنب التعرض المباشر للشمس والحرارة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والبيضاء، واستخدام المظلات وأغطية الرأس، كما نصح بتعويض الأملاح التي يفقدها الجسم مع العرق.

وفي ختام حديثه، أكد على ضرورة المسارعة إلى أقرب مستشفى حميات أو جامعي عند الشعور بأي من أعراض ضربة الشمس، مشددًا على أهمية الوقاية كخط الدفاع الأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان ضربات الشمس جامعة أسوان درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"