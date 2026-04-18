كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية غموض العثور على جثمان مسن داخل منزله بمنطقة القباري، اليوم السبت، وتبين أن الواقعة جريمة قتل وليست وفاة طبيعية، وتم ضبط المتهم الذي كان يتردد على المجني عليه لخدمته.

تفاصيل الغدر واستغلال الثقة

أوضحت التحريات أن المتهم "ع. ال. ن" (47 عامًا) استغل ثقة المجني عليه "فضل" (70 عامًا)، وهو مسن قعيد يعاني من بتر أحد أطرافه، وكان يعتمد على المتهم في قضاء احتياجاته اليومية.

وخلال شهر رمضان الماضي، نشبت مشادة بينهما، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال نتيجة ضعف حالته الصحية وكبر سنه.

إخفاء الجثمان ومواصلة السرقة

بدلًا من إبلاغ الجهات المختصة، قام المتهم بإخفاء الجثمان أسفل السرير داخل الشقة، ثم واصل حياته بشكل طبيعي، وظل يتردد على المكان لأسابيع، مستوليًا على محتويات الشقة وبيعها لتحقيق مكاسب مالية، بينما كانت الجثة تتحلل داخل الغرفة.

انكشاف الجريمة بسبب رائحة كريهة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي منطقة مساكن المياه بشارع الزرافة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق. وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثمان المجني عليه في حالة تحلل كامل أسفل السرير.

ضبط المتهم واعترافه

تم تشكيل فريق بحث جنائي وتتبع المترددين على المسن، حتى تم ضبط المتهم، الذي اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وأقر بإخفاء الجثمان واستمرار سرقة محتويات المنزل.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.

اقرأ أيضًا:

