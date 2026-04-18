فرص ذهبية للشباب.. 1200 منحة مجانية للتدريب المهني بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:33 م 18/04/2026
أعلن وزير العمل حسن رداد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توفير 1200 منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب، بالتعاون مع معهد "دون بوسكو" الساليزيان الإيطالي بالإسكندرية، بهدف تأهيلهم بمهارات فنية متطورة تتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأتاحت وزارة العمل رابطًا مباشرًا للراغبين في التقديم للحصول على المنح التدريبية المعلنة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب.

جولة تفقدية وتخريج دفعات جديدة

جاء ذلك خلال ختام جولة الوزير ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، اليوم السبت، حيث تم تفقد معهد "دون بوسكو" واحتفالية تخريج دفعات جديدة من المتدربين، مع تسليم شهادات التخرج.

وشملت الجولة تفقد ورش ومعامل الميكانيكا والكهرباء واللحام والخراطة والخياطة والتبريد والتكييف، والاطلاع على برامج تدريبية تغطي 23 مهنة حرفية.

تأكيد على أهمية التدريب المهني

أعرب الوزير حسن رداد عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح التعليمي، مؤكدًا أن المعهد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في إعداد الكوادر البشرية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في المنح المجانية وربط التدريب باحتياجات المناطق الصناعية، مع الاهتمام بتعليم اللغات والمهارات الحياتية.

دعم الدولة للتعليم الفني

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني في عهد الرئيس السيسي، مشيدًا بمستوى الخريجين.

كما أشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا استمرار دعم الشراكات الدولية لإعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.

وشهدت الاحتفالية حضور الأب أليخاندرو ليو، مدير المعهد، وعدد من القيادات التنفيذية وأسر المتدربين، وسط أجواء احتفالية بتخريج دفعات جديدة من الشباب المؤهلين وفق المعايير الدولية.

