أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات المعنية، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل عليه السلام، ضمن مشروع شامل استهدف الحفاظ على العناصر المعمارية والإنشائية وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية العالمية.

وقالت "الهيئة"، بحسب منشور لها عبر "إكس"، السبت: في المسجد الحرام، اختُتمت أعمال صيانة الكعبة المشرّفة ورفع كسوتها، بدقة في التنفيذ وكفاءة عالية، حيث عكست جهود منسوبينا عناية واحترافًا يُجسّدان شرف الخدمة.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار الاهتمام المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمتابعة وصيانة الكعبة المشرفة بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على مكانتها الدينية والتاريخية وصون مكوناتها.

كان توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، كشف عن بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، في إطار العناية المستمرة ببيت الله الحرام، للمحافظة على عناصرها؛ وإبقائها -شرّفها الله- في أجمل وأبهى صورة.

وقال "الربيعة"، في منشور له عبر موقع "إكس": باهتمامٍ دائمٍ من خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ العهد -حفظهما الله-، انطلقت أعمال الصيانة الدوريّة للكعبة، للمحافظة على عناصرها؛ وإبقائها -شرّفها الله- في أجمل وأبهى صورة".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عددًا من الإجراءات، استعدادا لموسم حج هذا العام، التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج.

واشترطت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اعتبارا من غدًا الثلاثاء على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة.

ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة.

في سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة هو يوم السبت 18 أبريل، كما أوقفت إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من ذات التاريخ حتى الأحد 31 مايو.