أصيب 5 أشخاص بينهم طفل، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلهم الكائن بقرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابات بحروق متفرقة بين المتواجدين داخل المنزل.

نقل المصابين إلى المستشفى

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ وصول المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وبيان درجات الإصابة المختلفة.

حالات المصابين

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: "أماني.ا.م"، 31 عامًا، مصابة بحروق بالجسم والوجه واليدين، و"علي.ر.ع.ج"، 9 أعوام، حروق بالوجه، واليدين، وحروق بالجسم، و"رزق.ع.ر.ج"، 39 عامًا، حروق كاملة بالجسم، و"سحر.م.ع.م"، 30 عامًا، حروق بالوجه والكفين، و"بدر.ا.بط، 70 عامًا، حروق بالوجه، والجسم.

التحقيقات والإجراءات

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وسبب انفجار أسطوانة الغاز داخل المنزل.