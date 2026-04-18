أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لـ 292 فرصة عمل لدى "الشركة المصرية الألمانية للصناعات النسيجية" بمحافظة السويس، و"مؤسسة التضامن" بمحافظة الإسكندرية، بمزايا تشمل رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية.

أولاً: 212 فرصة عمل بالسويس (الشركة المصرية الألمانية للمنسوجات)

أوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة في محافظة السويس تشمل:

عامل ماكينة: 150 فرصة.

عامل جودة: 30 فرصة.

أفراد أمن: 10 فرص.

عامل نظافة: 10 فرص.

عامل صيانة (ذكور): 7 فرص.

عامل قص: 5 فرص.

الشروط والمزايا:

المؤهل: عالي أو متوسط (متاح للجنسين).

السن: من 20 سنة فأكثر.

الرواتب: يراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع زيادة الراتب حسب الخبرة.

للتواصل: 01001632889 – 01066650131.

ثانياً: 80 فرصة عمل للإناث بالإسكندرية (مؤسسة التضامن)

أعلنت الوزارة عن حاجة مؤسسة التضامن لـ 80 أخصائية تمويل (إناث فقط) بمناطق (العجمي، محرم بك، العامرية)، وفقاً للتفاصيل التالية:

المزايا والشروط:

راتب أساسي وحوافز مجزية، تأمين اجتماعي وطبي، وإجازة يومي الجمعة والسبت.

المؤهل: عالي أو متوسط (بخبرة أو بدون).

السن: من 18 إلى 38 سنة، مع شرط الإقامة بالنطاق الجغرافي والقدرة على العمل الميداني.

مواعيد المقابلات (الساعة 11 صباحاً):

فرع العجمي: الإثنين 20/4/2026.

فرع محرم بك: الثلاثاء 21/4/2026 (برج السعد، ش الناصر محمد من ش قناة السويس).

فرع العامرية: الأربعاء 22/4/2026 (ش مسجد الشرقاوي أمام مستشفى العامرية العام).

طريقة التقديم على فرص عمل الإسكندرية

أهابت وزارة العمل بالراغبين في التقديم لفرص الإسكندرية استخدام الرابط الإلكتروني، من هنا، أو التواصل عبر الواتساب: 01280434414.

وأكدت الوزارة، التزامها بمتابعة استلام الشباب لوظائفهم وضمان تطبيق معايير العمل اللائق وتوفير كافة الحقوق التأمينية والصحية للعاملين.