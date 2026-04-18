واصلت محافظة جنوب سيناء جهودها لاحتواء تداعيات موجة الطقس السيئ والسيول التي ضربت مناطق بمدينة سانت كاترين، حيث عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت، لمتابعة الموقف ميدانيًا بوادي السعال، بحضور اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية.

تشكيل لجنة تضم جهات متعددة

وضمت اللجنة ممثلين عن الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، والتضامن الاجتماعي، وقطاعات مياه الشرب والكهرباء والطرق، إلى جانب رئاسة مدينة سانت كاترين ومندوب قوات شرق القناة، حيث تم استعراض التقارير الميدانية وحصر الخسائر والتحديات بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

مشروعات الحماية تقلل حجم الخسائر

أكد المحافظ أن مشروعات الحماية السابقة، وعلى رأسها السدود والبحيرات الصناعية، ساهمت في تقليل حجم الأضرار الناتجة عن السيول، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه المشروعات وتعزيز كفاءتها لمواجهة الطوارئ مستقبلًا.

إشراك البدو في خطط المواجهة

شدد المحافظ على أهمية إشراك أهالي البدو في خطط الحماية، والاستفادة من خبراتهم في التعامل مع طبيعة المنطقة، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في جهود إدارة الأزمات.

حزمة قرارات عاجلة لدعم المتضررين

أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات العاجلة، شملت توفير الشتلات والأسمدة وخراطيم الري كبدائل للتالفة، ودعم الأسر المتضررة ببطاريات تربية الدواجن ومشتملاتها، بما يساهم في تحسين مصادر دخلهم.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية من الموارد المائية لإعداد دراسة لإنشاء سدود وحواجز مؤقتة، مع البدء الفوري في رفع كفاءة السدود القائمة لزيادة قدرتها على استيعاب مياه السيول.

دعم اجتماعي وخدمات أساسية

كلفت المحافظة مديرية التضامن الاجتماعي بحصر المتضررين وصرف المساعدات المالية المقررة لهم، بالتوازي مع استمرار القوافل الطبية وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير شبكات الإنارة والمياه داخل التجمعات.

تعويض الأراضي المتضررة

أكد المحافظ ضرورة حصر الأراضي غير الصالحة للزراعة والعمل على توفير بدائل مناسبة لها، لضمان استقرار المواطنين واستمرار النشاط الزراعي، ضمن خطة شاملة للتعامل مع آثار السيول والحد من تداعياتها.