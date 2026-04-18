إعلان

علوم الرياضة تحصد كأس رئيس جامعة بنها لكرة القدم (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:33 م 18/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فازت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها ببطولة كأس رئيس الجامعة لكرة القدم، بعد تغلبها على كلية الآداب بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية، لتتوج باللقب عن جدارة واستحقاق.

دعم مستمر للأنشطة الطلابية

وأعربت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن تهنئتها لطلاب الكلية الفائزة، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية ورعاية المواهب وتنمية قدرات الطلاب في مختلف المجالات الرياضية والثقافية.

تنظيم متميز للبطولة

كما وجهت الجامعة الشكر للقائمين على تنظيم البطولة، لما بذلوه من جهود كبيرة في التنسيق والإعداد، ما ساهم في خروج الفعاليات بصورة مشرفة ومنظمة تعكس مستوى جامعة بنها في دعم الأنشطة الطلابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة بنها علوم الرياضة كأس رئيس الجامعة الأنشطة الطلابية كرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

أخبار المحافظات

موسيقى

زووم

رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

