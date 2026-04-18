فازت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها ببطولة كأس رئيس الجامعة لكرة القدم، بعد تغلبها على كلية الآداب بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية، لتتوج باللقب عن جدارة واستحقاق.

دعم مستمر للأنشطة الطلابية

وأعربت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن تهنئتها لطلاب الكلية الفائزة، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية ورعاية المواهب وتنمية قدرات الطلاب في مختلف المجالات الرياضية والثقافية.

تنظيم متميز للبطولة

كما وجهت الجامعة الشكر للقائمين على تنظيم البطولة، لما بذلوه من جهود كبيرة في التنسيق والإعداد، ما ساهم في خروج الفعاليات بصورة مشرفة ومنظمة تعكس مستوى جامعة بنها في دعم الأنشطة الطلابية.