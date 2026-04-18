نفذ متحف شرم الشيخ، اليوم السبت، نشاطًا تفاعليًا استهدف زوار المتحف من مختلف الفئات العمرية، بهدف التعريف بالمواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وذلك احتفالًا بـ"اليوم العالمي للتراث".

خريطة مصر في تجربة تعليمية مبتكرة

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن النشاط اعتمد على تفعيل خريطة مصر المعروضة داخل المتحف، من خلال إعداد بطاقات مصورة لأهم مواقع التراث العالمي، وإتاحتها للزائرين لاختيار الموقع الصحيح على الخريطة في تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والمشاركة.

شرح مبسط لأهم المواقع التراثية

وأوضح مدير المتحف أنه تم خلال الفعالية تقديم شرح مبسط حول الأهمية التاريخية والحضارية لكل موقع من مواقع التراث العالمي في مصر، مع توضيح دوره في تشكيل الهوية الثقافية المصرية وأهمية الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

تعزيز الوعي الثقافي لدى الزائرين

وأشار مدير المتحف إلى أن تنظيم هذا النشاط يأتي في إطار حرص المتحف على تقديم تجارب تعليمية تفاعلية مبتكرة، باستخدام أدوات العرض المتحفي، بما يسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز الوعي الثقافي ونشر المعرفة بالتراث المصري.