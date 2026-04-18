مذبحة كرموز.. إيداع المتهم بدار رعاية نفسية بعد ثبوت إصابته بمرض الفصام

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:45 م 18/04/2026

ضحايا مذبحة كرموز

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرموز"، مع إيداع المتهم "ر. و. م" إحدى دور الرعاية النفسية المتخصصة، بعد ثبوت انعدام مسؤوليته الجنائية عن قتل والدته وأشقائه الخمسة.

تقرير الطب النفسي يحسم الموقف

جاء القرار عقب ورود تقرير طبي مفصل من مستشفى العباسية للصحة النفسية، أكد أن المتهم كان فاقدًا للإدراك والاختيار وقت ارتكاب الواقعة، نتيجة إصابته باضطراب نفسي مزمن (الفصام)، ما يستوجب خضوعه لبرنامج علاجي ورقابي داخل مصحة متخصصة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمحاولة شاب الانتحار من الطابق الثالث عشر بمنطقة كرموز. وبعد إنقاذه، كشفت المعاينة عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة، بينهم الأم وخمسة أطفال، جميعهم مصابون بجروح قطعية.

تحقيقات تكشف ظروفًا مأساوية

أظهرت التحقيقات أن الأسرة كانت تمر بظروف إنسانية قاسية، بعد إصابة الأم بمرض السرطان وتخلي الزوج عنها ورفضه الإنفاق على أبنائه. كما تضمنت أقوال المتهم السابقة روايات عن ضغوط نفسية حادة، قبل أن تؤكد التقارير الطبية لاحقًا عدم اتزانه العقلي.

مصير المتهم قانونيًا

وبهذا القرار، يتم إغلاق الملف جنائيًا مع استمرار متابعة حالة المتهم داخل دار الرعاية النفسية، لضمان تلقيه العلاج والرعاية اللازمة، ومنع أي خطر محتمل على نفسه أو على الآخرين.

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"جريزمان يقود الهجوم".. تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في نهائي
"جريزمان يقود الهجوم".. تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في نهائي
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا

