قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرموز"، مع إيداع المتهم "ر. و. م" إحدى دور الرعاية النفسية المتخصصة، بعد ثبوت انعدام مسؤوليته الجنائية عن قتل والدته وأشقائه الخمسة.

تقرير الطب النفسي يحسم الموقف

جاء القرار عقب ورود تقرير طبي مفصل من مستشفى العباسية للصحة النفسية، أكد أن المتهم كان فاقدًا للإدراك والاختيار وقت ارتكاب الواقعة، نتيجة إصابته باضطراب نفسي مزمن (الفصام)، ما يستوجب خضوعه لبرنامج علاجي ورقابي داخل مصحة متخصصة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمحاولة شاب الانتحار من الطابق الثالث عشر بمنطقة كرموز. وبعد إنقاذه، كشفت المعاينة عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة، بينهم الأم وخمسة أطفال، جميعهم مصابون بجروح قطعية.

تحقيقات تكشف ظروفًا مأساوية

أظهرت التحقيقات أن الأسرة كانت تمر بظروف إنسانية قاسية، بعد إصابة الأم بمرض السرطان وتخلي الزوج عنها ورفضه الإنفاق على أبنائه. كما تضمنت أقوال المتهم السابقة روايات عن ضغوط نفسية حادة، قبل أن تؤكد التقارير الطبية لاحقًا عدم اتزانه العقلي.

مصير المتهم قانونيًا

وبهذا القرار، يتم إغلاق الملف جنائيًا مع استمرار متابعة حالة المتهم داخل دار الرعاية النفسية، لضمان تلقيه العلاج والرعاية اللازمة، ومنع أي خطر محتمل على نفسه أو على الآخرين.

اقرأ أيضًا:

"عشت مع الجثث يومين".. اعترافات صادمة للمتهم بـ"مذبحة كرموز" بالإسكندرية

"ضرب مُبرح وعُزلة".. المتهم بـ"مذبحة كرموز" يروي كواليس طفولته

120 ساعة مع الجثامين.. ماذا فعل ناجي "مذبحة كرموز" قبل ترحيله للعباسية؟

قضى 5 أيام مع الجثث.. محامية المتهم بمذبحة كرموز: موكلي شاهد وضحية