تنظر محكمة جنايات شبين الكوم غدًا الأحد 19 أبريل، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تأجيل الجلستين السابقتين.

أسباب التأجيل السابق

جاء قرار التأجيل في الجلسات الماضية بسبب تعذر إحضار المتهم من محبسه في المواعيد المحددة، ما حال دون بدء أو استكمال إجراءات المحاكمة، لتحدد المحكمة جلسة جديدة لاستئناف نظر القضية.

ترقب داخل قاعة المحكمة

تنعقد الجلسة وسط حالة من الترقب من أسرة المجني عليها، التي تحرص على حضور الجلسات لمتابعة تطورات القضية، انتظارًا لمرافعات الدفاع والادعاء واستكمال إجراءات التقاضي، فيما أكدت أسرة الضحية انتظارها حكمًا بالإعدام على المتهم.

الاتهامات الموجهة

تواجه النيابة العامة المتهم بتهمة قتل زوجته داخل منزل الزوجية على خلفية خلافات بينهما، حيث كشفت التحقيقات تعرض المجني عليها لاعتداء أدى إلى وفاتها، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مطلع ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها بقرية ميت برة وبها آثار اعتداء. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم، وبدأت النيابة التحقيقات التي انتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

