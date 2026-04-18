قضية "عروس المنوفية" تعود للمحكمة.. الجنايات تنظر الجلسة الثالثة غدًا

كتب : أحمد الباهي

09:34 م 18/04/2026

عروس المنوفية

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم غدًا الأحد 19 أبريل، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تأجيل الجلستين السابقتين.

أسباب التأجيل السابق

جاء قرار التأجيل في الجلسات الماضية بسبب تعذر إحضار المتهم من محبسه في المواعيد المحددة، ما حال دون بدء أو استكمال إجراءات المحاكمة، لتحدد المحكمة جلسة جديدة لاستئناف نظر القضية.

ترقب داخل قاعة المحكمة

تنعقد الجلسة وسط حالة من الترقب من أسرة المجني عليها، التي تحرص على حضور الجلسات لمتابعة تطورات القضية، انتظارًا لمرافعات الدفاع والادعاء واستكمال إجراءات التقاضي، فيما أكدت أسرة الضحية انتظارها حكمًا بالإعدام على المتهم.

الاتهامات الموجهة

تواجه النيابة العامة المتهم بتهمة قتل زوجته داخل منزل الزوجية على خلفية خلافات بينهما، حيث كشفت التحقيقات تعرض المجني عليها لاعتداء أدى إلى وفاتها، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مطلع ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها بقرية ميت برة وبها آثار اعتداء. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم، وبدأت النيابة التحقيقات التي انتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

اقرأ أيضًا..

"عضها في ودنها عشان تفوق".. رواية صادمة على لسان جارة عروس المنوفية المقتولة

فيديو قد يعجبك



مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا
أخبار مصر

مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا

"نصلي من أجل أن يأخذ الرب ترامب".. دعاء قس إيرلندي يشعل الجدل |فيديو
شئون عربية و دولية

"نصلي من أجل أن يأخذ الرب ترامب".. دعاء قس إيرلندي يشعل الجدل |فيديو
مجدي الهواري يحتفل ببدء تصوير "ما لم يحكى عن بني مزار"
زووم

مجدي الهواري يحتفل ببدء تصوير "ما لم يحكى عن بني مزار"
قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات
رياضة محلية

قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات
سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
رياضة محلية

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه

