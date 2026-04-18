مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:16 م 18/04/2026

مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الوثيقة المتداولة والمنسوبة للمجلس والتي تتضمن تعليمات جديدة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية وتطبيقها اعتبارًا من مايو المقبل.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، والتي تتضمن قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة يشمل تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، وكذلك إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام العاشرة مساءً.

وأوضح المركز، أن هذه الوثيقة المتداولة مزيفة، ووهمية، وغير صادرة عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية، ولا يوجد أي قرارات أو تعليمات رسمية جديدة بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذه الوثيقة مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

