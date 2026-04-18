أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين مركبة توكتوك وسيارة صغيرة "تمناية"، على طريق دنشواي بنطاق مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث نتيجة تصادم بين المركبتين على الطريق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي، حيث استقبلهم قسم الاستقبال والطوارئ.

الحالة الصحية للمصابين

وكشف مصدر طبي بالمستشفى أن المصابين يعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن حالتهم مستقرة، ومن المتوقع خروجهم خلال وقت قصير بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء الكامل.