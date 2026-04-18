خيّمت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة الشرقية، عقب انتشال جثماني طفلين لقيا مصرعهما غرقًا داخل ترعة الجمالية بدائرة مركز الحسينية، في واقعة مؤلمة أعادت التحذير من مخاطر السباحة في المجاري المائية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط طفلين، يبلغان من العمر 15 و16 عامًا، داخل مياه ترعة الجمالية وغرقهما.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات بحث وتمشيط مكثفة داخل المجرى المائي.

جهود الإنقاذ وانتشال الجثمانين

شاركت فرق الإنقاذ النهري في عمليات البحث، بمشاركة عدد من الأهالي الذين تواجدوا على جانبي الترعة في حالة من القلق والترقب، قبل أن تنجح القوات في انتشال الجثمانين بعد جهود مكثفة استمرت لساعات.

متابعة أمنية

تابع المقدم هشام عبد الحميد، رئيس مباحث مركز شرطة الحسينية، عمليات الإنقاذ ميدانيًا بالتنسيق مع فرق الإنقاذ النهري، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، واللواء محمد عادل مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد متولي مدير المباحث الجنائية بفرقة الشرق بفاقوس.

الإجراءات والتحذيرات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لبدء التحقيقات وبيان ملابسات الواقعة.

وتجدد الجهات المعنية تحذيراتها من خطورة السباحة في الترع والمجاري المائية، خاصة مع تكرار حوادث الغرق التي تخلف آثارًا إنسانية مؤلمة بين الأسر.