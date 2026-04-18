أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من مساء اليوم السبت، إلى حين رفع ما وصفته بـ"الحصار البحري" بشكل كامل.

إغلاق المضيق حتى رفع الحصار

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري قالت في بيان إن عددًا من السفن عبرت مضيق هرمز يوم أمس تحت إدارة وتنسيق البحرية، وذلك بعد إعلان السماح بمرور السفن غير العسكرية عبر ما يُعرف بممر لارك".

وأضاف البيان أنه "في أعقاب انتهاك الالتزام بشروط وقف إطلاق النار، لم تقم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ، وعليه تقرر إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من مساء اليوم وحتى رفع الحصار بالكامل".

وحذّر البيان من أن جميع السفن يُمنع عليها مغادرة مراسيها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، مشيراً إلى أن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر تعاوناً مع العدو وسيتم استهداف السفن المخالفة.

تصريحات ترامب "لا نكترث لها"

كما دعت القوات البحرية جميع ملاك السفن إلى متابعة الأخبار حصراً عبر القنوات الرسمية التابعة لها، والتواصل عبر القناة (16)، مؤكدة أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز والخليج الفارسي "لا تحمل أي اعتبار".