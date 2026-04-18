نظم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، اليوم السبت، النسخة السادسة من بطولة "كأس البيت الروسي" لكرة القدم لطلاب المدارس، والتي استضافتها ملاعب مدرسة القدس للغات، وأسفرت عن فوز مدرسة القدس بالمركز الأول وكأس البطولة.

الفرق المشاركة في البطولة

شاركت في البطولة 6 فرق لطلاب المرحلة الإعدادية من مدارس الإسكندرية، وهي: مدرسة القدس للغات، سان مارك، سان جابرييل، فيوتشر للغات، بالإضافة إلى فريق المدرسة الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة.

المراكز الأولى والنتائج

أسفرت المنافسات عن حصول مدرسة "القدس" على المركز الأول وكأس البطولة، فيما جاءت مدرسة "سان جابرييل" في المركز الثاني وحصلت على الميداليات الفضية، بينما حصدت المدرسة الروسية المركز الثالث والميداليات البرونزية.

أهداف البطولة وتعزيز التعاون الثقافي

قدم أرسيني ماتشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، الشكر للمنظمين والمسؤولين عن تنظيم البطولة، ومن بينهم الدكتور محمود عزت المنسق العام، والدكتور عبد المنعم جاب الله رئيس مجلس إدارة جلوبال سبورت، والأستاذ محمد العمراوي، والأستاذة ماجدة رضا.

وأكد ماتشينكو أن البطولة تقام سنويًا للعام السادس على التوالي بهدف تعزيز التواصل الثقافي والحوار بين مصر وروسيا، ونشر القيم الرياضية ومبادئ الصداقة بين الشعوب لدى النشء والشباب.

عروض فنية ورياضية مميزة

شهد حفل الافتتاح والختام تقديم لوحة فنية متميزة قدمتها طالبات مدرسة القدس للغات، تضمنت عروضًا رياضية وفنية نالت إعجاب الحضور، وأضفت أجواء احتفالية على البطولة التي تهدف إلى دمج الرياضة بالفن والقيم الثقافية المشتركة.