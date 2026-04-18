بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بنزلة كوبري جامعة المنصورة

كتب : رامي محمود

09:40 م 18/04/2026

أُصيب 4 أشخاص جراء انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه بنزلة كوبري الجامعة في اتجاه مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل عند نزلة كوبري الجامعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين وحالتهم

بالفحص تبين إصابة 4 وهم كل من: كريم محمد عبد الواحد عبد الوهاب 29 عاما، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالراس، إبراهيم أحمد إبراهيم شعبان 32 عاما، ومصاب بجرح قطعى بالجبهة 5 سم، محمد أحمد محمد 25 عاما ومصاب بجرح قطعى بالوجه 3 سم وسحجات وكدمات بالجسم، عبد الغنى محمد شومان 33عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات بالجسم".

سبب الحادث

أفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال مقود القيادة، ما أدى إلى فقدان السيطرة وانقلاب التروسيكل.

الإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

