مقاومة الأنسولين قد تتفاقم أعراضها، ثم تتحول إلى مرض السكري من النوع الثاني، إذا كان المصاب بها يرتكب مجموعة من العادات الخاطئة كل صباح.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، سنتعرف على كافة التفاصيل.

لماذا تعد الساعات الأولى بعد الاستيقاظ مهمة لصحة الجسم؟

الساعات الأولى بعد الاستيقاظ من أهم الفترات التي تحدد طريقة عمل الجسم طوال اليوم، فبعد ساعات من الصيام أثناء النوم، ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي، وفي المقابل ترتفع بعض الهرمونات مثل الكورتيزول لمساعدة الجسم على الاستيقاظ واستعادة النشاط لذلك، لذا ما يحدث خلال هذه الفترة سواء تناول الطعام أو تأجيله له دور كبير في الحفاظ على توازن الجسم أو التسبب في اضطرابه، وهو ما ينعكس على مستويات الطاقة والشهية وصحة الجسم بشكل عام.

ويشير الأطباء إلى أن بعض العادات التي تبدو صحية، عند القيام بها على معدة فارغة، يمكن أن تؤدي تدريجيا إلى حدوث ضعف استجابة الجسم للأنسولين، ما يزيد من احتمالات زيادة الوزن والإرهاق، بل وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مع الوقت.

هل تناول عصائر الفاكهة على معدة فارغة صحي دائما؟

تناول العصائر على معدة فارغة يمكن أن يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، بسبب غياب الألياف التي تبطئ الامتصاص، هذا الارتفاع يعقبه هبوط مفاجئ، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع سريعا والرغبة في تناول المزيد من الطعام خلال ساعات قليلة.

هل القهوة وحدها تكفي في الصباح؟

الاعتماد على القهوة فقط وتأجيل الإفطار عادة شائعة، لكنها تلحق الضرر بتوازن السكر في الدم، فالكافيين يحفز إفراز هرمون الكورتيزول، ومع الصيام يزيد ذلك من إنتاج الجلوكوز في الكبد، ما يؤثر سلبا على حساسية الأنسولين بمرور الوقت.

هل التمارين المكثفة على معدة فارغة آمنة؟

ممارسة الرياضة دون تناول طعام تعد وسيلة فعالة لحرق الدهون، لكنها ليست مناسبة للجميع، لأن التمارين القاسية ترفع هرمونات التوتر، و تدفع الجسم لتكسير العضلات وإطلاق المزيد من السكر في الدم، ما يسبب اضطرابا في مستوياته، وفقا لما ذكره موقع "mayoclinic".

هل بدء اليوم بالكربوهيدرات المكررة صحي ؟

الأطعمة مثل الخبز الأبيض والبسكويت تهضم سريعا، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم يتبعه انخفاض سريع، وتكرار هذا النمط يوميا يرهق استجابة الأنسولين ويزيد من احتمالية مقاومته.

هل الصيام لفترات طويلة مناسب للجميع؟

الصيام المتقطع يمكن أن يكون مفيدا للبعض، لكنه ليس حل فعال للجميع، لأن فترات الصيام الطويلة، خاصة مع التوتر أو قلة النوم، تؤدي إلى تقلبات في سكر الدم، حيث يعوض الجسم بإفراز الجلوكوز المخزن، ما يضعف استقرار مستوياته.

ما أهمية الانتظام في مواعيد الطعام؟

لا يتعلق الأمر فقط بنوعية الطعام، بل بتوقيته أيضا، تناول الوجبات في أوقات منتظمة يساعد على استقرار سكر الدم ويقلل من الارتفاعات المفاجئة، ما يدعم كفاءة عمل الأنسولين على المدى الطويل.

هل يمكن تجنب هذه التأثيرات بعادات بسيطة؟

الحرص على تناول وجبة متوازنة في الصباح تحتوي على البروتين والألياف والقليل من الدهون الصحية قد تمنع التقلبات الحادة في سكر الدم، وتساعد الجسم على الحفاظ على توازن عملية الأيض بشكل أفضل.

