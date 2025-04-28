العثور على جثة شاب متحللة داخل غرفة مهجورة بنجع حمادي

قنا – عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثة شاب متحللة داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة تعود لشاب في العشرينيات من عمره، وقد بدأت عليها علامات التحلل، داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بمدينة نجع حمادي.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص الجثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وكشف أسبابه.