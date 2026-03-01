نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز الفيوم في كشف ملابسات واقعة مثيرة، عقب تعرض مدير خدمة عملاء بأحد البنوك الكبرى لعملية استدراج وتعدٍ واحتجاز داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن دمو، حيث تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط التشكيل العصابي المكون من 5 أفراد، بينهم طالبة جامعية.

فخ "المعادي" ينتهي في "دمو"

بدأت الواقعة حينما تقدم (هشام. ح. ش)، ويبلغ من العمر 47 عاماً، ويعمل مديرًا بأحد البنوك، ببلاغ للواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم بتعرضه للاستدراج من فتاة تدعى "مها" في أحد أماكن السهر بمنطقة المعادي بالقاهرة، والتي عرضت عليه مرافقتها إلى محافظة الفيوم سهرة حمراء، بمنطقة مساكن دمو، وأنه فور وصولهما إلى إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، فوجئ المجني عليه باقتحام عدة أشخاص للمكان، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح تحت تهديد السلاح، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وهى عبارة عن (هاتف آيفون 16، هاتف أوبو رينو 4 برو، ومبالغ مالية)، فضلاً عن إكراهه على التوقيع والبصم على عدد من إيصالات الأمانة "على بياض"، وتوثيق الواقعة بالتصوير لابتزازه لاحقاً.

وجه اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواء مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وضم الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، ومعاونه النقيب محمد عبد الناصر، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المركز حيث جرى تحديد هوية المتهمين، وتبين أن الفتاة تدعى "مها. ر" ا -(22 عاماً)، طالبة بكلية الحقوق، ومقيمة بقرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا وهي من خططت لاستدراج المجنى عليه بالاشتراك مع 4 آخرين من العمال المقيمين بمركزي الفيوم وإطسا، وهم: محمد. أ . ف، 28 عاما - عامل ، وطارق ج .ف - ،21 عاماً، وعمرو. ش . ر، 29 عاماً - عامل -، وأحمد.خ. ا، 26 عاماً -عامل وجميعهم مقيمين بقرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، وطارق. ج . ف، 21 عاماً - عامل، ومقيم بقرية منشأة الفيوم.

جرى القبض على المتهمين الذين اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه، كما سلموا إيصالات الأمانة الممهورة بتوقيعه وبصمته، وأقر المتهمون بأنهم قاموا بإنفاق المبالغ المالية المسروقة على متطلباتهم الشخصية وسداد ديونهم بعد تقسيمها فيما بينهم.

الإجراء القانوني

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، وبعرضهم على نيابة مركز الفيوم اعترفوا بشكل تفصيلى بأنهم يستخدمون المتهمة الأولى فى استدراج الضحايا الراغبين فى المتعة الحرام بشرط أن يكونوا ممن يملكون المال، حيث يتم استدراجهم فى شقة مخصصة لذلك الغرض بمنطقة مساكن دمو غير مأهولة بالسكان، ثم يتم تهديد الضحية بعد تصويرة عارياً وسرقة متعلقاته، ثم تركه، فقرر رئيس النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.