أصيب 8 أشخاص معظمهم من الأطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميني باص على طريق دشلوط – الفرافرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

بلاغ للأجهزة الأمنية عن الحادث

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص عند الكيلو 5 بطريق دشلوط / الفرافرة ووجود عدد من المصابين.

وصول قوات الشرطة والإسعاف لموقع الحادث

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة إصابة كل من:" فاروق صلاح مشهور، 19 عامًا، محمد عربي محمد، 14 عامًا، عربي محمد حفظي، 40 عامًا، وليد رزق عبد التواب، 20 عامًا، مصطفى رضا عبد الباقي، 17 عامًا، وليد جاد عبد الحكيم، 15 عامًا، يوسف محمود راشد أحمد، 18 عامًا، يوسف سيد محمود، 18 عامًا"، وجميعهم من مركز ملوي بمحافظة المنيا.

نقل المصابين واستكمال التحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.