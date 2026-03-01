أُصيب 8 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بين نفقَي أبو صالح وبياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، كما انتقلت قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين والإصابات

أسفر الحادث عن إصابة كلٍ من: "محمد ا. س."، 46 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، "سماح ح.م."، 41 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، "ليلى"، 3 أعوام، كدمات بالجسم، "أحمد"، 26 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، "سيد"، 31 عامًا، كدمات بالجسم، "أحمد ع. ط."، 41 عامًا، كدمات بالجسم، "أحمد ع. ا."، 44 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، "يسرى م. س."، 60 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي ببني سويف لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.