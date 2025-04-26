ورشة عمل حول توظيف التكنولوجيا في توثيق التراث بجامعة الأقصر

الأقصر- محمد محروس:



نظمت كلية الآثار بجامعة الأقصر ورشة عمل بعنوان "البرامج الحاسوبية الحديثة في التوثيق الأثري"، وذلك برعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبدالنعيم محمدين، عميد الكلية، والدكتور محمود سيد محمود، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

استهدفت الورشة التي شارك فيها الطالب محمد حسين، بالفرقة الثالثة بقسم ترميم الآثار، الضوء على آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في أعمال التوثيق والترميم الأثري، بما يعزز جهود الحفاظ على التراث المصري ويواكب التطورات الرقمية في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تمكين الشباب ودمج التكنولوجيا في التعليم والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي بدعم الطلاب الموهوبين وتوفير البيئة الملائمة لتنمية مهاراتهم العملية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى بمجال الآثار.

وأكدت الكلية أن تنظيم هذه الورشة يجسد استراتيجيتها في اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، ويعكس دور الجامعة كشريك أساسي في دعم أهداف الدولة التنموية وتحقيق التحول الرقمي في القطاعات التراثية.