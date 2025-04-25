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اندلاع حريق بمصنع نسيج في العاشر من رمضان

02:53 م الجمعة 25 أبريل 2025

اندلاع حريق مصنع نسيج في العاشر من رمضان

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الشرقية - ياسمين عزت:

اندلع حريق في مصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء من قبل الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى اندلاع حريق بمصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت الجهات المعنية الواقعة لمباشرتها ويجري الآن السيطرة على الحريق من قبل الجهات المختصة.

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