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بشائر الخير.. توريد 173 طن قمح إلى شون وصوامع بورسعيد

02:18 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    القمح
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    القمح
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن محمد حلمي، وكيل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد والقائم بأعمال مدير عام المديرية، اليوم الثلاثاء، عن أنه بلغ إجمالي توريد واستلام الأقماح من المزارعين حتى اليوم 173 طنًا و991 كيلو جرام قمح محلي.

وأكد، خلال متابعته أعمال توريد القمح في الشون والصوامع، إلى استمرار التوريد حتى الانتهاء من موسم الحصاد، لافتا أنه يختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد.

وأشار إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وذلك بناء على تكليفات اللواء أركان مُحب حبشي، محافظ بورسعيد.

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صوامع بورسعيد القمح
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