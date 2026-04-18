إجراءات صارمة في الوادي الجديد لوقف حرق المخلفات الزراعية

كتب : محمد الباريسي

09:55 م 18/04/2026 تعديل في 09:55 م

الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

أصدرت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تكليفات مباشرة لرؤساء المراكز ومسؤولي جهاز شؤون البيئة ومديرية الزراعة بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية داخل نطاق الزراعات القائمة، في خطوة تستهدف الحد من الحرائق المتكررة وحماية الأرواح والممتلكات.

تحرك رسمي بعد تزايد البلاغات

جاءت هذه التوجيهات على خلفية تزايد معدلات بلاغات الحرائق خلال الأيام الماضية، نتيجة الحرق العشوائي وإهمال بعض المتعاملين مع المخلفات الزراعية، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة تمثلت في تلف بعض الزراعات ونفوق عدد من الثروة الحيوانية، إلى جانب استنزاف جهود وإمكانات الحماية المدنية أثناء التعامل مع البلاغات.

تنسيق بين الجهات المعنية

وأكدت المحافظ أن التعامل مع هذا الملف لن يقتصر على تحرير المخالفات فقط، بل يشمل التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهاز شؤون البيئة ومديرية الزراعة، إلى جانب الجهات الأمنية، لضمان سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بحرق المخلفات الزراعية، خاصة في المناطق المفتوحة التي تمتد فيها النيران سريعًا.

لا تهاون مع المخالفين

وشددت حنان مجدي على عدم التهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن، مع تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الموارد الزراعية والبيئية، مؤكدة أن الحرق العشوائي يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن البيئي والغذائي معًا.

حنان مجدي الوادي الجديد حرق المخلفات الزراعية بلاغات الحرائق

رياضة محلية

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
رياضة محلية

قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
أخبار المحافظات

بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
شئون عربية و دولية

3 عقبات تهدد اتفاق أمريكا وإيران رغم "تفاؤل ترامب"

