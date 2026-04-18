3 عقبات تهدد اتفاق أمريكا وإيران رغم "تفاؤل ترامب"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات هذا الأسبوع، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبًا جدًا، مدعيًا أن طهران قدمت بعض التنازلات المهمة. لكن كل المؤشرات تشير إلى وجود عدد من العقبات التي لا تزال بحاجة إلى حل، فيما هدد ترامب بعدم تمديد وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء، إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف التي تعيق التوصل لاتفاق.

مصير مخزونات إيران من اليورانيوم

أشار ترامب هذا الأسبوع، إلى أن إيران وافقت على شحن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وهو ما نفاه مسؤول إيراني رفيع واصفًا هذا الطلب بأنه "غير قابل للنقاش".

تمتلك إيران نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مقدار كبير. وتتمثل إحدى المقترحات المطروحة في تجميد الأصول الإيرانية مقابل تسليم طهران لمخزونها.

كما طلبت إيران تخفيفًا كبيرًا للعقوبات وتجميد أصول تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، وفق مصدر مطلع على المفاوضات.

القيود على تخصيب اليورانيوم

تظل مدة تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني نقطة خلاف رئيسية. ورفض مسؤول إيراني في حديثه مع شبكة سي إن إن الأمريكية، رفض ادعاء ترامب بأن طهران وافقت على وقف البرنامج بشكل غير محدود، قائلاً إن إيران "لن تقبل أبدًا" بأن تكون "استثناءً من القانون الدولي".

وخلال محادثات الأسبوع الماضي، اقترح المفاوضون الأمريكيون تعليقًا لمدة 20 عامًا لبرنامج التخصيب، بحسب مصدر مطلع تحدث للشبكة الأمريكية. وردت إيران باقتراح تعليق لمدة خمس سنوات، وهو ما رفضته واشنطن، وفق مسؤول أمريكي.

إعادة فتح مضيق هرمز

تنفس العالم الصعداء يوم الجمعة، عندما أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي ظل شبه مغلق لمدة شهرين. لكن هذا الارتياح لم يدم طويلًا، إذ قالت إيران إنها ستعيد فرض قيود صارمة على الملاحة ردًا على إعلان ترامب استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حتى التوصل لاتفاق. كما أفادت سفينتان بتعرضهما لهجمات أثناء محاولة عبور المضيق