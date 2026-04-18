تزامنًا مع إغلاق المضيق.. ترامب يعقد اجتماعًا طارئًا لغرفة العمليات الإيرانية

كتب : محمد جعفر

10:12 م 18/04/2026

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعًا السبت، داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، لبحث التصعيد المتجدد في مضيق هرمز ومسار المفاوضات مع إيران.

مخاوف من فشل الهدنة واستئناف حرب إيران

وأشار الموقع إلى أن الوضع وصل إلى مرحلة حرجة، مع توقع انتهاء وقف إطلاق النار خلال ثلاثة أيام، في ظل عدم تحديد موعد جديد لجولة مفاوضات بين الجانبين، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق، وتنفيذ هجمات على عدة سفن، بعد أقل من 24 ساعة من تصريح الرئيس دونالد ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق "خلال يوم أو يومين".

وقال مسؤول أمريكي رفيع إن فشل تحقيق تقدم قريب قد يؤدي إلى استئناف الحرب خلال الأيام المقبلة.

اجتماع بحضور كبار المساعدين

وشهد اجتماع غرفة العمليات حضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، فيما رفض البيت الأبيض التعليق رسميًا على هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير محادثات وساطة في طهران هذا الأسبوع، كما أجرى ترامب اتصالًا هاتفيًا واحدًا على الأقل مع منير ومسؤولين إيرانيين، من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات جديدة خلال المحادثات، وأن إيران تدرسها دون إصدار رد رسمي حتى الآن.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الأزمة الأخيرة في مضيق هرمز جاءت رغم إحراز تقدم نسبي في تقليص الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزوناته، ما يعكس هشاشة الوضع واحتمال انزلاقه مجددًا نحو التصعيد.

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من مساء اليوم السبت، إلى حين رفع ما وصفته بـ"الحصار البحري" بشكل كامل.

"المخدرات بفلوس وهي مش معاها".. نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار
