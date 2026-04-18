انتقد الإعلامي محمد علي خير صعوبة الحصول على ترخيص كشك في مصر، مؤكدًا أن "الحصول على كشك في المريخ أسهل من الحصول عليه في مصر حاليًا".

وقال خير خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن فكرة الأكشاك نشأت أساسًا لمساعدة مسجلين خطر تابوا بعد الخروج من السجن، ليحصلوا على مصدر رزق شريف بدلاً من العودة إلى الجريمة، وكانت الداخلية تمنحهم خطاباً للحي ليحصلوا على الترخيص.

وأضاف أن الأوضاع تغيرت الآن، وأصبح الحصول على ترخيص كشك من عاشر المستحيلات، رغم توفر المساحات والأماكن، مشيراً إلى أن تأجير كشك مرخص أصبح يكلف 100-150 ألف جنيه شهرياً، وهو مبلغ لا يستطيع الغلبان توفيره.

وشدد محمد علي خير على أنه لا يعارض التنظيم والتقنين، لكنه يطالب الإدارة المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطن الغلبان الذي يريد لقمة حلال، خاصة أصحاب المعاشات والذين لديهم أسر ولا يملكون سوى 20-30 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الأرصفة أصبحت مستباحة من جهات حكومية مختلفة، وطالب بترك مساحة للفقراء، واقترح أن تحدد الدولة نموذجاً جمالياً للكشك وتأخذ أجرًا رمزيًا (2000-3000 جنيه) وتدعم المشروع الصغير الذي يعيل عدة أفراد.

وناشد محمد علي خير وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية بالجلوس معاً وإعلان آلية واضحة وشفافة لكيفية حصول المواطن الغلبان على ترخيص كشك، قائلاً: "الناس لازم تاكل عيش.. لا تقهروا الفقير إذا أراد أن يسترزق بالحلال".