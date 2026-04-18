محملة بالبنجر.. انقلاب سيارة وتدخل عاجل لفتح الطريق الدائري بالمنصورة (صور)

كتب : رامي محمود

09:54 م 18/04/2026
    انقلاب سيارة محملة بالبنجر وتدخل عاجل لفتح الطريق الدائري بالمنصورة (4)
    انقلاب سيارة محملة بالبنجر وتدخل عاجل لفتح الطريق الدائري بالمنصورة (2)
    انقلاب سيارة محملة بالبنجر وتدخل عاجل لفتح الطريق الدائري بالمنصورة (3)

تسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالبنجر على الطريق الدائري بمدينة المنصورة في توقف جزئي لحركة المرور، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من إدارة مرور الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

تحرك سريع لرفع السيارة

قامت إدارة المركبات والصيانة بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المهندس خالد جلال مدير عام الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ورئاسة مركز المنصورة، باستخدام المعدات التابعة للمحافظة، وعلى رأسها "ونش المحافظة"، برفع السيارة المحملة بالبنجر من موقع الحادث أمام مسجد الفرج على الطريق الدائري.

توجيهات المحافظ وسرعة الاستجابة

وأوضح المهندس خالد جلال أنه فور تلقي البلاغ مساء اليوم، جرى تنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتعامل الفوري مع الموقف، ورفع السيارة من الطريق، بما أسهم في عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

استمرار رفع درجة الاستعداد

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، للتعامل السريع والحاسم مع أي حوادث أو معوقات طارئة، بما يضمن سلامة المواطنين وانسياب الحركة على الطرق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب تريلا بنجر السكر المنصورة الطريق الدائري الدقهلية الإدارة العامة للمرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
رياضة محلية

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة
حوادث وقضايا

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة
مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا
أخبار مصر

مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا

قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات
رياضة محلية

قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟