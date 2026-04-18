تسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالبنجر على الطريق الدائري بمدينة المنصورة في توقف جزئي لحركة المرور، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من إدارة مرور الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

تحرك سريع لرفع السيارة

قامت إدارة المركبات والصيانة بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المهندس خالد جلال مدير عام الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ورئاسة مركز المنصورة، باستخدام المعدات التابعة للمحافظة، وعلى رأسها "ونش المحافظة"، برفع السيارة المحملة بالبنجر من موقع الحادث أمام مسجد الفرج على الطريق الدائري.

توجيهات المحافظ وسرعة الاستجابة

وأوضح المهندس خالد جلال أنه فور تلقي البلاغ مساء اليوم، جرى تنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتعامل الفوري مع الموقف، ورفع السيارة من الطريق، بما أسهم في عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

استمرار رفع درجة الاستعداد

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، للتعامل السريع والحاسم مع أي حوادث أو معوقات طارئة، بما يضمن سلامة المواطنين وانسياب الحركة على الطرق.