أكد الإعلامي محمد علي خير أن الجنيه المصري يعيش على "كف عفريت" اسمه الأموال الساخنة، مشيراً إلى أن هذه الأموال تتسبب في هزات عنيفة ومفاجئة لسعر الصرف.

وقال خير خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن الأموال الساخنة بلغت 45 مليار دولار قبل حرب إيران، وهي أموال يضعها المستثمرون الأجانب في البنك المركزي مقابل فائدة مرتفعة، ثم يسحبونها فجأة.

وأضاف أن خروج هذه الأموال المفاجئ تسبب في خسارة الجنيه المصري 15% من قيمته خلال شهر مارس فقط، محذراً من تكرار سيناريو عام 2016 عندما سُحب 20 مليار دولار وانهار الجنيه انهيارًا تامًا.

وأوضح أن الأموال الساخنة تشبه "أمانة في الدولاب"، ولا يجوز استخدامها في تمويل الميزانية أو المشروعات الدائمة، لأنها قد تُسحب في أي لحظة، مما يهدد استقرار الاقتصاد والمواطن.

وشدد محمد علي خير على أن البنك المركزي يسمح باستخدام نسبة محدودة فقط (حوالي 10%) من هذه الأموال، لكن الاعتماد المتكرر عليها يجعل حياة المواطنين صعبة، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي لا ينخفض بعد ذلك.

وطالب خير محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ونوابه بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، حتى لا يظل الجنيه والمواطن المصري عرضة لهزات الأموال الساخنة كلما حدث أي توتر إقليمي.