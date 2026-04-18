قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم "ر. و. م"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرموز"، والتي راح ضحيتها والدته وأشقاؤه الخمسة، وذلك بعد ثبوت عدم مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الواقعة.

تقرير الطب النفسي يحسم الموقف

وجاء القرار عقب تلقي جهات التحقيق تقريرًا طبيًا من مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، حيث خضع المتهم للفحص الطبي خلال فترة احتجازه. وأكد التقرير إصابته باضطراب نفسي حاد (فصام الشخصية)، مع انتفاء الإدراك والاختيار لديه وقت وقوع الحادث، ما يعني عدم مسؤوليته الجنائية.

خلفية الواقعة

بدأت تفاصيل القضية ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بمحاولة شاب الانتحار من الطابق الثالث عشر بأحد عقارات منطقة كرموز. وبعد إنقاذه، عثرت القوات على 6 جثامين داخل شقة الأسرة، شملت الأم وخمسة من أبنائها، جميعهم مصابون بجروح قطعية.

ظروف أسرية قاسية

كشفت التحقيقات أن الأسرة كانت تمر بظروف إنسانية صعبة، حيث كانت الأم تعاني من مرض السرطان، بينما تخلّى الزوج عن الأسرة بعد زواجه من أخرى ورفضه تقديم الدعم المالي، وهو ما زاد من تعقيد الأوضاع داخل المنزل.

الإجراء القانوني القادم

ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيداع المتهم إحدى المصحات النفسية أو دور الرعاية المتخصصة، لتلقي العلاج تحت إشراف طبي، بما يضمن عدم تشكيله خطرًا على نفسه أو الآخرين.

