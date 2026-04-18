مفاجأة.. الطب الشرعي ينقذ المتهمة بقتل "سوق السعادة" من مأزق (تفاصيل)

كتب : رمضان يونس

09:59 م 18/04/2026 تعديل في 10:05 م

الطب الشرعي ينقذ المتهمة بقتل سوق السعادة

فجر تقرير الطب الشرعي بالقاهرة، مفاجأة في واقعة اتهام صاحبة شركة مشهورة للنقل الثقيل بقتل عامل عن طريق الدهس أمام "سوق السعادة" بمدينة نصر.

حيث أظهر التقرير سلبية عينة المعمل الكيميائي الخاصة بالمتهمة "ر.م" بعد خضوعها للفحص الطبي، الذي أثبت أن العينة خالية من المواد المخدرة المدرجة بجدول المخدرات.

وقال "محمد كرم" دفاع المتهمة بقتل "عامل سوق السعادة" في تصريحات لمصراوي، إن موكلته سيدة أعمال مشهور في مجال "النقل الثقيل" بالقاهرة الجديدة، موضحًا أن الواقعة مغايرة عما يتداوله البعض على منصات التواصل الاجتماعي. وعن واقعة الدهس، أكد "كرم" أن موكلته أقرت في تحقيقات النيابة بتفاصيل الحادث قائلة: "أول ما ركبت كلموني قالوا لي إن في عربية من عربيات الشغل عملت حادثة على طريق السويس، فرجيت علشان الحق أشوف في أيه"، موضحًا أن موكلته لم ترَ المجني عليه ولم تعلم بالواقعة إلا حين أخبرها السائق الذي حضر لسداد قيمة فاتورة المشتريات.

ونفى "كرم" واقعة السرقة بحق موكلته، مٌطالبًا شهود العيان بالإدلاء بشهادتهم في الواقعة من أجل كشف الحقيقة، ومحاسبة المُخطئ "هي اللي كانت سايقة العربية وليس السواق. لكن هي مسرقتش".

وتباشر النيابة العامة المختصة بالقاهرة، التحقيق مع سيدة أعمال في واقعة اتهامها بقتل "عامل" بمحل حلويات شهير بمدينة نصر عن طريق الدهس.

