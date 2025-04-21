1325 زائرًا مصريًا وأجنبيًا يحتفلون بشم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن عدد زوار الحديقة اليوم الاثنين بلغ 1325 زائرًا، من بينهم 1225 زائرًا مصريًا و100 سائح أجنبي. وأشار إلى أن هذا العدد أقل من المعتاد في مثل هذا اليوم، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي شهدتها أسوان.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية أن معظم الزوار قضوا اليوم بالكامل داخل الحديقة للاحتفال بشم النسيم، حيث استمتعوا بالألعاب الشعبية والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الخاصة بهذه المناسبة مثل الفسيخ والملوحة والرنجة والبصل والخس. كما تواجد داخل الحديقة فريق طبي من هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حيث قام بالكشف وإجراء قياس الضغط والسكر لزوار الحديقة بشكل مجاني.

وأكد الدكتور عمرو محمود أن إدارة الحديقة استعدت لهذا اليوم منذ شهور، حيث تم إلغاء جميع الإجازات وتزويد الحديقة بعدد كبير من صناديق القمامة، كما تم وضع عدد من اللوحات الإرشادية لتوجيه الزوار.

وتعد الحديقة النباتية بأسوان واحدة من أبرز المزارات السياحية في المحافظة، التي يحرص العديد من المواطنين على زيارتها في الأعياد والإجازات، خاصة في عيد شم النسيم، نظرًا لموقعها الفريد في جزيرة وسط نهر النيل، حيث يمكن الوصول إليها عن طريق اللنشات والمراكب الشراعية، مما يضيف متعة خاصة للزيارة.