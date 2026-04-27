ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كولومبيا إلى 20 قتيلا و36 جريحا

كتب : وكالات

05:45 ص 27/04/2026

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء تفجير عبوة ناسفة في جنوب غرب كولومبيا، إلى 20 قتيلا و36 جريحا على الأقل، في ظل تصاعد أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وأعلن أوكتافيو جوسمان، حاكم منطقة كاوكا في منشور على منصة إكس: "مقتل 20 مدنيا وإصابة 36".

كانت سلطات الطب الشرعي قد أفادت أمس الأحد بالعثور على 19 جثة.

وأفاد شهود عيان بتضرر أكثر من 10 سيارات جراء انفجار عبوة على طريق يربط بين مدينتي كالي وبوبايان، قرب منطقتي كاهيبيو وإل تونل.

وحمَّلت السلطات منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" التي تم حلّها مسؤولية الهجوم الذي وقع في إقليم كاوكا المضطّرب.

وكانت الشرطة أفادت أن عناصر الإغاثة ما زالوا بصدد البحث عن مفقودين.

وأدى الهجوم الذي وقع على الطريق السريع للبلدان الأمريكية إلى تحطّم حافلات وشاحنات صغيرة فيما انقلبت سيارات عدة بسبب عصف الانفجار.

وقال الرئيس جوستافو بيترو على إكس، إن أولئك الذين نفّذوا الهجوم هم إرهابيون وفاشيون ومهرّبو مخدرات، مضيفا: "على أفضل جنودنا مواجهتهم".

وحمَّل الرئيس اليساري مسؤولية التفجير لإيفان مورديسكو، المدرج على رأس قائمة المطلوبين في كولومبيا والذي شبّهه بتاجر المخدرات الراحل بابلو إسكوبار.

أكد قائد الجيش هوجو لوبيز في مؤتمر صحفي، أنه هجوم إرهابي ضد السكان المدنيين.

وأوضح أن القنبلة انفجرت بعدما عطّل المهاجمون السير عبر إغلاق الطريق بحافلة ومركبة أخرى.

يأتي الهجوم إثر تفجير استهدف الجمعة قاعدة عسكرية في كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح وأعقبته سلسلة هجمات في إقليمي فالي ديل كاوكا وكاوكا.

وأفاد لوبيز، أن الإقليمين شهدا 26 هجوما في اليومين الماضيين.

وعززت السلطات انتشار الجيش والشرطة في المنطقتين، بحسب ما أكد وزير الدفاع بيدرو سانشيز يوم السبت، وفقا للغد.

تفجير كولومبيا حصيلة تفجير كولومبيا كولومبيا

