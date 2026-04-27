الدوري المصري

الزمالك

17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ليفانتي

نجوم عرب منتظرين في كأس العالم 2026.. صلاح وحكيمي الأبرز

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 27/04/2026

محمد صلاح وأشرف حكيمي

تتجه الأنظار نحو كأس العالم 2026، التي تُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وسط حضور عربي غير مسبوق بمشاركة 8 منتخبات، بواقع 4 من آسيا و4 من إفريقيا.

منتخب المغرب.. حكيمي ودياز الأبرز

يُعد منتخب المغرب الأبرز عربيًا، بمشاركته السابعة، بعد إنجازه التاريخي في نسخة 2022.
ويقود كتيبته كل من أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد.

مصر.. صلاح ومرموش في الصدارة
يخوض منتخب مصر مشاركته الرابعة، بطموحات تجاوز دور المجموعات.
ويتقدم نجومه محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش.

الجزائر.. محرز يقود الجيل الجديد
يتواجد منتخب الجزائر في المونديال للمرة الخامسة.
ويبرز ضمن صفوفه رياض محرز، وإبراهيم مازة.

السعودية.. سالم الدوسري يتصدر
يواصل منتخب السعودية حضوره، ويبرز سالم الدوسري كأحد أهم عناصره، بعد تألقه في نسخة 2022.

تونس.. المجبري
يشارك منتخب تونس للمرة السابعة، ويقوده حنبعل المجبري.

الأردن.. التعمري في الواجهة
يسجل منتخب الأردن ظهوره الأول في المونديال.
ويقوده موسى التعمري.

العراق.. إقبال يقود الطموحات
يعود منتخب العراق للمونديال للمرة الثانية.
ويبرز زيدان إقبال كأهم نجومه.

قطر.. عفيف يواصل التألق
يشارك منتخب قطر للمرة الثانية في تاريخه.
ويقوده أكرم عفيف نجم السد.

"الأفضل أن يغادر".. كيف علقت جماهير مانشستر سيتي على أداء عمر مرموش؟

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كأس العالم

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟