تتجه الأنظار نحو كأس العالم 2026، التي تُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وسط حضور عربي غير مسبوق بمشاركة 8 منتخبات، بواقع 4 من آسيا و4 من إفريقيا.

منتخب المغرب.. حكيمي ودياز الأبرز

يُعد منتخب المغرب الأبرز عربيًا، بمشاركته السابعة، بعد إنجازه التاريخي في نسخة 2022.

ويقود كتيبته كل من أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد.

مصر.. صلاح ومرموش في الصدارة

يخوض منتخب مصر مشاركته الرابعة، بطموحات تجاوز دور المجموعات.

ويتقدم نجومه محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش.

الجزائر.. محرز يقود الجيل الجديد

يتواجد منتخب الجزائر في المونديال للمرة الخامسة.

ويبرز ضمن صفوفه رياض محرز، وإبراهيم مازة.

السعودية.. سالم الدوسري يتصدر

يواصل منتخب السعودية حضوره، ويبرز سالم الدوسري كأحد أهم عناصره، بعد تألقه في نسخة 2022.

تونس.. المجبري

يشارك منتخب تونس للمرة السابعة، ويقوده حنبعل المجبري.

الأردن.. التعمري في الواجهة

يسجل منتخب الأردن ظهوره الأول في المونديال.

ويقوده موسى التعمري.

العراق.. إقبال يقود الطموحات

يعود منتخب العراق للمونديال للمرة الثانية.

ويبرز زيدان إقبال كأهم نجومه.

قطر.. عفيف يواصل التألق

يشارك منتخب قطر للمرة الثانية في تاريخه.

ويقوده أكرم عفيف نجم السد.

