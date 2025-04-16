محافظ بني سويف يتفقد انتظام ومستوى الخدمات بمركز إهناسيا

بني سويف- حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مركز اهناسيا، لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ وحدة قاي الصحية، للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية، مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع أقسام الوحدة،

واطمأن المحافظ على تنفيذ توجيهاته بوضع ملصق متضمن مواعيد تواجد الأطباء في الفترة الصباحية و جدول العيادة المسائية، والذي جرى وضعه بمدخل الوحدة، لإعلام المواطنين والأهالي بفترات ومواعيد تواجد الأطباء وأيام العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل حصول المواطنين عليها بانتظام

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين داخل وخارج الوحدة الصحية، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، حيث اشتكى الأهالي من سوء حالة طريق "قاي- اهناسيا"، فجرى توجيه رئيس المدينة بالتنسيق مع الطرق والنقل، لسرعة البدء في أعمال تأهيل ورفع كفاءة الطريق.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات لبدء تشغيل مبنى السجل المدني، وذلك من خلال التواصل مع المختصين بالأحوال المدنية في هذا الشأن، بعد استيفاء بعض الإجراءات والتجهيزات اللازمة لدخول المبني الخدمة.