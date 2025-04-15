ضبط 3500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على مدار يومين نظمتها الأجهزة المعنية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز والمطاعم والمنافذ ومحطات المواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 162 مخالفة في مجال المخابز البلدية، شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان سليم بالمخبز، مخالفة تعليمات التشغيل، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش)، و في مجال البدالين التموينيين، تم تحرير عدد (32) مخالفة شملت (عدم الإعلان عن المقررات - عدم مزاولة النشاط - غلق بدون عذر).

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط كمية 3526 لتر سولار بإحدى المحطات مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير مخالفات (عدم مزاولة النشاط - عدم الإعلان عن الأسعار لمحطات وقود - عدم الإعلان عن الأسعار و باقي التعليمات لمستودعات بوتاجاز) بإجمالي 22 مخالفة.

وفي مجال الأسعار والأسواق، أشار وكيل الوزارة أنه تم تكثيف الجهود لفرض حالة من الانضباط على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة وأسفرت الجهود عن ضبط (31) مخالفة تنوعت (بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي - غش تجاري ـ منتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير- عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم مصادرة 30 شيكارة علف ومنتجات بيطرية بدون فواتير ومجهولة المصدر و التحفظ على ربع طن أرز وربع طن دقيق أبيض حر، وسكر حر ناقص الوزن، وكمية من لبن الأطفال خاص بوزارة الصحة مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.