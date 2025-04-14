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بحضور دبلوماسي.. مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (صور)

06:20 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداء مؤلفات الرئيس الفلسطيني
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الإسكندرية – محمد البدري:

تسلمت مكتبة الإسكندرية اليوم الإثنين؛ مجموعة من الكتب التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حدث ثقافي يعكس عمق العلاقات الثقافية بين فلسطين ومصر.

جاء الإهداء خلال استقبال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، للسفير الدكتور وفيق أبو سيدو، قنصل عام فلسطين في الإسكندرية، برفقة السيد ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر؛ هبة الرافعي، القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام في مكتبة.

وأشار الدكتور مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، في خطاب الإهداء، إلى أن هذه المؤلفات تسلط الضوء على رؤية الرئيس محمود عباس السياسية، ومراحل القضية الفلسطينية التاريخية، مما يعزز المعرفة ويدعم الأبحاث المتعلقة بها.

وفي كلمته، أعرب السفير وفيق أبو سيدو عن تقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمكتبة الإسكندرية ودورها الريادي في نشر الثقافة والمعرفة، ونقل تحيات الرئيس الفلسطيني إلى الدكتور أحمد زايد. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك، بما في ذلك تنظيم فعاليات فلسطينية على مدار العام.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد زايد بالوفد الفلسطيني وأكد أن المؤلفات المهداة تُعد إضافة ثمينة لمكتبة الإسكندرية، وسيتم إدراجها ضمن مقتنياتها لتكون متاحة للباحثين والزوار.

وأوضح زايد أن المكتبة تحرص دائمًا على دعم الثقافة الفلسطينية من خلال فعاليات متواصلة، مشيرًا إلى عرض الفلكلور الفلسطيني الذي أُقيم مؤخرًا في بيت السناري الأثري خلال شهر رمضان.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بين مكتبة الإسكندرية والجانب الفلسطيني خلال الفترات القادمة، تأكيدًا على الروابط الثقافية العميقة بين الشعبين.

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محمود عباس فلسطين مكتبة الإسكندرية مؤلفات الرئيس الفلسطيني أحمد زايد
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