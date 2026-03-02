إعلان

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

كتب : آية محمد

11:31 ص 02/03/2026 تعديل في 11:31 ص

أسعار الحديد

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36192.67 جنيه، بزيادة 806 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 38157.39 جنيه، بزيادة 854.45 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3984.82 جنيه، بزيادة 57.04 جنيه.

الحديد الأسمنت الأسمنت الرمادي

