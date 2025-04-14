محافظ جنوب سيناء يتفقد قرية التراث البدوي -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية داخل قرية التراث البدوي بمضمار هجن شرم الشيخ، واطلع على الأجنحة المختلفة التي تعرض منتجات ومشغولات يدوية تعكس التراث والثقافة البدوية الأصيلة.

وأجرى المحافظ، حديث مع العارضات المشاركات في المعرض، واستمع إلى مطالبهن ومقترحاتهن لتطوير الإنتاج وتوسيع أسواق التسويق، وذلك في إطار دعم السيدات وتميكنهن اجتماعيا و اقتصاديا، مؤكدا حرصه على دعم التراث البدوي والحرف اليدوية.

وشدد على أهمية دعم هذه الصناعات التي تمثل هوية المنطقة وتراثها العريق، كونها ذات أهمية في دعم القطاع السياحي بالمدينة، ويقبل السائحين على شرائها.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السيدات المشاركات، مؤكدا أن تلك المنتجات تعكس روح الإبداع والتميّز لدى سيدات المحافظة، وتحكي قصصا وحكايات عن أصالة المكان وأهله.

وأوضح أن قرية التراث البدوي تمثل منارة ثقافية وسياحية مهامة، داعيًا إلى استمرار العمل على تطويرها وتعزيز دورها في جذب الزوار والتعريف بثقافة جنوب سيناء.

كما وجه بسرعة دراسة مقترحات العارضات، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة داعمة ومشجعة للمشروعات التراثية.

جدير بالذكر، أن قرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، شهدت توافد كثيف للوفود السياحية من مختلف الجنسيات، لزيارة معرض التراث والمشغولات البدوية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء التشغيل التجريبي.