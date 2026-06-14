انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و21 قرشًا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

بنك البركة:

51.88 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.