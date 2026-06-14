انخفض في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و21 قرشًا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
بنك البركة:
51.88 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
بنك قطر الوطني:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.