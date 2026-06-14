حارس إنجلترا يكشف تفاصيل استعادة المعدات المسروقة قبل المونديال

طمأن دين هندرسون، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، جماهير بلاده بشأن واقعة سرقة بعض المعدات الخاصة بالفريق قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن معظم المقتنيات التي فُقدت تم استعادتها وأن الأوضاع داخل المعسكر عادت إلى طبيعتها.

وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقًا في حادثة سرقة تعرضت لها مركبات كانت تنقل معدات المنتخب الإنجليزي من معسكره التدريبي في ولاية فلوريدا، قبل وصول البعثة إلى مقر إقامتها استعدادًا لخوض منافسات البطولة.

وكشفت التقارير أن بعض الحقائب والمعدات الرياضية الخاصة باللاعبين تعرضت للسرقة خلال عملية النقل، ما أثار حالة من القلق داخل معسكر الأسود الثلاثة قبل أيام قليلة من انطلاق مشوارهم في المونديال.

وفي تصريحات عقب الحصة التدريبية الأولى للمنتخب، أوضح هندرسون أن حذاءه الشخصي كان ضمن الأغراض التي فقدت خلال الواقعة، لكنه تمكن من استعادته لاحقًا.

وقال حارس المنتخب الإنجليزي: "اعتقدت أنني فقدت حذائي، لكنني استعدته في النهاية، لذلك كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "الأمور أصبحت طبيعية الآن، ومعظم المعدات التي فقدت تم العثور عليها واستردادها، ولا توجد أي مشكلات داخل المعسكر".

من جانبه، قلل المدافع دان بيرن من تأثير الحادث على استعدادات المنتخب الإنجليزي، مؤكدًا أن اللاعبين يركزون بشكل كامل على المنافسات المقبلة.

وأوضح بيرن أن جميع متعلقاته الشخصية ومعداته الرياضية كانت موجودة ولم تتعرض للفقدان، مشيرًا إلى أن الواقعة لم تؤثر على أجواء الفريق أو برنامجه التحضيري.