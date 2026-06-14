ملخص مباراة تركيا وأستراليا في كأس العالم 2026

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حقق منتخب أستراليا فوزًا هامًا علي نظيره المنتخب التركي، في المباراة التي جمعت بينهما فجر الأحد، بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026.

تشكيل تركيا لمواجهة أستراليا

حراسة المرمى: أوجورجان تشاكر.

خط الدفاع: زكي جيليك، ميريح ديميرال، عبد الكريم بردكجي، فردي كاديوغلو.

خط الوسط: إسماعيل يوكسك، هاكان تشالهان أوغلو، أوركون كوكجو، أردا جولر، باريش ألبر يلماز.

خط الهجوم: كيرم أكتورك أوغلو.



تشكيل أستراليا لمواجهة تركيا

حراسة المرمى: بيتش.

خط الدفاع: سيركاتي، إيتاليانو، بوس، سوتار.

خط الوسط: بورجيس، ميتكالف، أونيل، أوكون إنجستلر.

خط الهجوم: توريه، إيرانكوندا.

متابعة مباراة تركيا وأستراليا

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: أستراليا تهاجم بقوة لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 3: ركنية لصالح تركيا من الجهة اليسري تنفذ وتمر خارج الملعب.

الدقيقة 6: تسديدة من أردا جولر لاعب تركيا تمر أعلي القائم

الدقيقة 8: ركنية لصالح أستراليا تنفذ ويمسكها الحارس.

الدقيقة 10: تمريرات في منتصف الملعب واستحواذ للاعبي أستراليا

الدقيقة 14: هجمة مرتدة لصالح تركيا تنتهي بتمريرة طوالية أعلي مرمي أستراليا.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من لاعب تركيا تمر أعلي مرمي أستراليا.

الدقيقة 22: توقف المباراة لشرب المياه

الدقيقة 23: استئناف المباراة مرة أخري

الدقيقة 26: أستراليا تخطف الهدف الأول بعد مرتدة سريعة

الدقيقة 29: تسديدة صاروخية لصالح تركيا ترتطم بقائم أستراليا.

الدقيقة 33: استحواذ وسيطرة من المنتخب التركي لادراك التعادل

الدقيقة 40: تسديدة صاروخية من أردا جولر لاعب تركيا مرت بجوار المرمي.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم أستراليا بهدف دون رد

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقية 48: محاولة تركية عن طريق كوكجو ودفاعات أستراليا تتصدي.

الدقيقة 51: ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح منتخب تركيا

الدقيقة 55: تسلل على محمد توري لاعب منتخب أستراليا بسبب التمركز الخاطئ.

الدقيقة 62: ركلة حرة لصالح منتخب أستراليا من منتصف الملعب.

الدقيقة 66: هجمة عنترية لصالح تركيا من الجهة اليمني ودفاعات أستراليا تبعدها لخارج المرمي.

الدقيقة 73: أستراليا تسجل الهدف الثاني

الدقيقة 79: ضغط متواصل من أستراليا وسط تراجع للاعبي تركيا.

الدقيقة 83: تبديلات لصالح منتخب أستراليا

الدقيقة 85: ضربة ثابتة لصالح تركيا تنفذ قوية ويتصدي لها حارس أستراليا

الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 90+3: خطأ لصالح تركيا في منتصف ملعب أستراليا

الدقيقة 90+4: ركنية لصالح تركيا تنفذ وتنتهي بتسلل علي المنتخب التركي

الدقيقة 90+6: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز أستراليا بهدفين دون رد.