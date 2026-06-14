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ماذا قالت سهير جودة عن الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز ؟

كتب : هاني صابر

02:15 ص 14/06/2026

أحمد عبدالعزيز

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كشفت الإعلامية سهير جودة، حقيقة الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز، بعد تداول أنباء بشأن تدهور وضعه الصحي خلال الأيام الماضية.

الحالة الصحية لأحمد عبدالعزيز

وقالت سهير جودة، خلال برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية النهار، إنها تواصلت مع زوجته الكاتبة دينا شرف الدين، التي أكدت لها أن الفنان أحمد عبدالعزيز خضع لعملية جراحية في ألمانيا منذ نحو شهرين، وقد تكللت العملية بالنجاح، وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة ويقضي فترة نقاهة بشكل طبيعي.

وأضافت أن الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن حالته الصحية غير دقيقة، مؤكدة أن كثيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعيدون نشر معلومات قديمة على أنها جديدة.

الشائعات المتداولة

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الماضية تفيد بأن أحمد عبدالعزيز أجرى جراحة في الأحبال الصوتية وأنه غير قادر على التحدث، إلا أن زوجته نفت هذه الأنباء، مؤكدة أن حالته مستقرة وأنه يتعافى بشكل طبيعي بعد نجاح العملية.

أحمد عبدالعزيز سهير جودة برنامج الستات

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